В Сети опубликованы кадры последствий обстрела ГЭС в Азербайджане

В Сети появились кадры последствий обстрела ГЭС в Азербайджане, при этом Генпрокуратура говорит о раненых пятерых мирных жителях.

По азербайджанскому телеканалу REAL TV продемонстрировали кадры, снятые в Мингечевире, где построена самая крупная в стране гидроэлектростанция. Накануне СМИ сообщали об обстреле Мингечевира вооруженными силами Армении.

Так, корреспондент показал изрытую воронками землю и разрушенные фасады зданий и внутренних помещений. А также автомобиль, который уже не восстановить - в него угодил артиллерийский снаряд. Также в кадрах видно последствия обстрела гидроэлектростанции.

Proof of Armenia's delibarate and targeted attack against critical civilian infrastructure of Azerbaijan. #Missile landed in close proximity of energy block in #Mingachevir. But did not explode. Peace enforcement must continue to bring #Armenia to its senses and responsibility. pic.twitter.com/QlyVuLLnXB