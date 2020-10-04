В Сети опубликованы кадры последствий обстрела ГЭС в Азербайджане

Сегодня, 08:47

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В Сети опубликованы кадры последствий обстрела ГЭС в Азербайджане

В Сети появились кадры последствий обстрела ГЭС в Азербайджане, при этом Генпрокуратура говорит о раненых пятерых мирных жителях.

По азербайджанскому телеканалу REAL TV продемонстрировали кадры, снятые в Мингечевире, где построена самая крупная в стране гидроэлектростанция. Накануне СМИ сообщали об обстреле Мингечевира вооруженными силами Армении.

Так, корреспондент показал изрытую воронками землю и разрушенные фасады зданий и внутренних помещений. А также автомобиль, который уже не восстановить - в него угодил артиллерийский снаряд. Также в кадрах видно последствия обстрела гидроэлектростанции.


Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил на своей странице в Twitter, что ГЭС не пострадала: направленная туда ракета упала совсем поблизости, но по каким-то причинам не разорвалась. Всего же, по его словам, Армения выпустила четыре ракеты по Мингечевиру, но серьёзных повреждений инфраструктуре они не нанесли. Также чиновник сообщил о пятерых раненых мирных жителях. Генпрокуратура также заявила о пятерых горожанах, госпитализированных с увечьями разной степени тяжести.

Военное ведомство Азербайджана заявило, что был обстрелян еще один населенный пункт. Однако Ереван эту информацию опровергает.

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  • да да да будем еше хуячить если не прекратите огонь.значит вам можно а ариянам нет смотри ка сразу расплакались бараны
  • Если имел место обстрел стратегических объектов, который не привёл к серьёзным последствиям, то наиболее вероятно речь идёт о провокации с той стороны, которой этот объект принадлежит, в целях дезинформации либо с какой-либо третьей стороны, которые, как правило, всегда принимают участие в подобного рода конфликтах с целью его разжигания. Для точного поражения жизненно важных органов стратегического объекта в регулярной армии достаточное число специалистов. Поэтому если бы армяне хотели поразить Мингечаурскую ГЭС (как минимум вывести её из строя на какое-то время), они сделали бы это без труда. То же касается поражения гражданских объектов (жилых домов и жилой инфраструктуры), то для Азербайджана это имеет стратегический смысл, поскольку Азербайджан имеет целью захват территорий, населённых армянами, и в его военную задачу входит изгнание армян из Карабаха, поэтому террор против мирного населения является одной из основных военных задач Азербайджана. Армяне же обороняются и не ставят перед собой цель захвата азербайджанских населённых пунктов, поэтому терроризировать азербайджанское население для армян не имеет никакого военного смысла. А вот для Азербайджана наносить удары по собственному населению является частью военной операции, так как, с одной стороны, Азербайджану необходимо демонизировать армян, вызвать ненависть к армянам у собственного населения, а, во-вторых, получить моральное оправдание для нанесения ударов по армянским населённым пунктам.
  • ...вполне имеет место быть...
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