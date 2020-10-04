В Сети опубликованы кадры последствий обстрела ГЭС в Азербайджане

В Сети появились кадры последствий обстрела ГЭС в Азербайджане, при этом Генпрокуратура говорит о раненых пятерых мирных жителях.

По азербайджанскому телеканалу REAL TV продемонстрировали кадры, снятые в Мингечевире, где построена самая крупная в стране гидроэлектростанция. Накануне СМИ сообщали об обстреле Мингечевира вооруженными силами Армении.

Так, корреспондент показал изрытую воронками землю и разрушенные фасады зданий и внутренних помещений. А также автомобиль, который уже не восстановить - в него угодил артиллерийский снаряд. Также в кадрах видно последствия обстрела гидроэлектростанции.

Proof of Armenia's delibarate and targeted attack against critical civilian infrastructure of Azerbaijan. #Missile landed in close proximity of energy block in #Mingachevir. But did not explode. Peace enforcement must continue to bring #Armenia to its senses and responsibility. pic.twitter.com/QlyVuLLnXB — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил на своей странице в Twitter, что ГЭС не пострадала: направленная туда ракета упала совсем поблизости, но по каким-то причинам не разорвалась. Всего же, по его словам, Армения выпустила четыре ракеты по Мингечевиру, но серьёзных повреждений инфраструктуре они не нанесли. Также чиновник сообщил о пятерых раненых мирных жителях. Генпрокуратура также заявила о пятерых горожанах, госпитализированных с увечьями разной степени тяжести.

Военное ведомство Азербайджана заявило, что был обстрелян еще один населенный пункт. Однако Ереван эту информацию опровергает.