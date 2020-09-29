Сын Премьера Армении Пашиняна записался в армию добровольцем

Сегодня, 20:26

Ольга Громова

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Сын Премьера Армении Пашиняна записался в армию добровольцем

Ашот Пашинян, сын Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, записался в армию добровольцем. Так он последовал призыву главы правительства пополнить ряды армейцев солдатам, которые демобилизовались в минувшем году. Об этом сам Ашот рассказал на своей странице в Facebook.

«Только что вызвался волонтером на центральном командном пункте. Дорогие друзья, пришла наша очередь служить Родине», — говорится в его сообщении.

Перепост публикации сделал его отец - Никол Пашинян.

От себя он добавил, пояснив: «Наш сын был военным».

Ашот, как выяснилось, мобилизовался летом 2020 года.

Напомним: конфликт вокруг КНР на границе Армении и Азербайджана с новой силой вспыхнул 27 сентября. В течение этой недели идут ожесточенные бои, уничтожается техника противника. Есть жертвы с обеих сторон.

Международное сообщество, в том числе такие страны, как Россия, Германия и США, настаивают на мирном урегулировании конфликта и призывают сесть за стол переговоров.

Турция заявила, что поддерживает в этом конфликте Азербайджан и будет оказывать этой стране любую запрашиваемую поддержку.

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