Россия в Белоруссию перебросила 8 бомбардировщиков, несущих 23 мегатонны ядерного оружия

Сегодня, 13:04

0

Image 16+
Россия в Белоруссию перебросила 8 бомбардировщиков, несущих 23 мегатонны ядерного оружия

О перебрасывании Россией на территорию Белоруссии 8 бомбардировщиков заявили военные эксперты. Предполагается, что каждый из них может нести в себе по 3 мегатонны ядерного вооружения, что в теории способно полностью уничтожить половину восточной и центральной Европы, информирует «Avia.pro».

Как отмечает источник, каждый бомбардировщик Ту-22М3 способен нести по три ракеты Х-22, способных оснащаться тремя ядерными боеголовками мощностью в 1 мегатонну.

«США практически не скрывают, что готовятся к вооруженному столкновению с Россией, особенно если рассматривать этот вопрос в контексте полета в начале сентября американских бомбардировщиков В-52Н Stratofortress в небе Украины», - отмечают аналитики.

По мнению военных журналистов, такая активность со стороны российской авиации является прогнозируемым ответом на агрессивные провокации США. Известно, что стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды прошли над границами Белоруссии, а шестеро бомбардировщиков Ту-22М3 продемонстрировали масштабное бомбометание в ходе учений «Славянское братство-2020». Аналитики полагают, что такая демонстрация военной мощи Россией заставит задуматься Америку о продолжении своих провокаций у границ России и Белоруссии.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Британский военный подал в суд за издевательства из-за русских корней

29-09-2020, 14:11

Российские военные прорвали оцепление американцев и вошли в восточную Сирию

29-09-2020, 12:31

Турецкие истребители F-16 нанесли удары по Армении

28-09-2020, 18:16

Главный редактор NEXTA Роман Протасевич объявил об уходе из проекта

28-09-2020, 16:18

Армия США показала «будущую битву» с Россией

28-09-2020, 14:08

США рассматривали возможность войны с Китаем с помощью коронавируса

28-09-2020, 12:04

Познер назвал идиотством позицию Запада насчет российской вакцины

28-09-2020, 09:29

Украина лишила Россию двух военных кораблей класса «Каракурт»

27-09-2020, 13:26

В США боятся создания возможного соперника НАТО во главе с Россией

27-09-2020, 12:15

Британия пригрозила России разрушением инфраструктуры

27-09-2020, 07:52

США считают, что нашли ахиллесову пяту в системе ПВО России

26-09-2020, 17:18

Садовник в США пересадил цветы и умер из-за разжижения мозга

26-09-2020, 14:37

Пентагон намерен радикально нарастить мощь ВМС

26-09-2020, 13:59

Норвегия, Финляндия и Швеция договорились об усилении военного сотрудничества на севере

26-09-2020, 07:51

Экспериментальный самолет-разведчик ВВС США пролетел над Абхазией

25-09-2020, 15:48

Полиция Вьетнама накрыла сеть по продаже использованных презервативов

25-09-2020, 12:50

Российские военные провели успешные учения у границ США

25-09-2020, 09:08

Под Херсоном танк Т-72 раздавил восемь американских военных

24-09-2020, 23:10

Швеция сообщила о нарушении территориальных вод российскими кораблями

24-09-2020, 12:15

Белорусские военные захватили восемь боевых самолетов НАТО

24-09-2020, 11:06

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров