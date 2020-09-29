Россия в Белоруссию перебросила 8 бомбардировщиков, несущих 23 мегатонны ядерного оружия

О перебрасывании Россией на территорию Белоруссии 8 бомбардировщиков заявили военные эксперты. Предполагается, что каждый из них может нести в себе по 3 мегатонны ядерного вооружения, что в теории способно полностью уничтожить половину восточной и центральной Европы, информирует «Avia.pro».

Как отмечает источник, каждый бомбардировщик Ту-22М3 способен нести по три ракеты Х-22, способных оснащаться тремя ядерными боеголовками мощностью в 1 мегатонну.

«США практически не скрывают, что готовятся к вооруженному столкновению с Россией, особенно если рассматривать этот вопрос в контексте полета в начале сентября американских бомбардировщиков В-52Н Stratofortress в небе Украины», - отмечают аналитики.

По мнению военных журналистов, такая активность со стороны российской авиации является прогнозируемым ответом на агрессивные провокации США. Известно, что стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды прошли над границами Белоруссии, а шестеро бомбардировщиков Ту-22М3 продемонстрировали масштабное бомбометание в ходе учений «Славянское братство-2020». Аналитики полагают, что такая демонстрация военной мощи Россией заставит задуматься Америку о продолжении своих провокаций у границ России и Белоруссии.