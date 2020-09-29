Армия США получит систему обнаружения российского «Новичка»

Армия США скоро получит систему обнаружения российского «Новичка».

Для подразделений американской армии в скором будущем станут доступны системы обнаружения химических веществ Contamination Indicator/Decontamination Assurance System (CIDAS). Эта новейшая разработка ученых сможет за минимальное время обнаружить нейротоксины. Как, например, нашумевший в виду последних событий с Навальным «Новичок». Об этом сообщает издание Janes.

По задумке, такой способ позволит улавливать определенные классы нейротоксинов, которые очень токсичны и представляют для человека серьезную опасность даже при низких уровнях концентрации. При этом в системе CIDAS используются сложные белки, выработанные в процессе жизнедеятельности живых существ. Они будут выступать катализаторами, мгновенно реагирующими на наличие отравляющих веществ.

Способ определения опасности довольно прост: вещество, выпущенное в виде спрея или жидкости, наносят на любую поверхность. Если произошло изменение цвета, значит, там поверхность заражена боевым химическим веществом.