Опубликованы кадры ударов по авиабазе Азербайджана с турецкими F-16

Появились спутниковые снимки ударов по авиабазе Азербайджана с турецкими F-16, передает Avia.pro.

В минувшую субботу СМИ сообщили о том, что военнослужащие Армении нанесли удар по авиабазе Далляр в Азербайджане. Именно там базировались четыре турецких истребителя F-16. И это, как утверждает издание, подтвердили спутниковые фотографии.

Специалисты считают, что турецкие истребители были атакованы армянской стороной не с помощью тактических ракет. Вероятнее всего, были задействованы реактивные системы залпового огня.

О том, какие повреждения получили F-16 и другая техника на авиабазе в Далляре, информации нет.

Но совершенно точно известно, что на открытых стоянках турецких истребителей теперь не видно. Взлетно-посадочная полоса, похоже, также особо не пострадала.

Сегодня стало известно о том, что Армения и непризнанная НКР ударили по самому большому военному аэродрому ВВС Азербайджана, который располагается в Гядже. Поступает информация о значительном разрушении этой авиабазы.