В Нагорном Карабахе погиб многократный чемпион Армении Татул Арутюнян

В ожесточенном бою на территории Нагорного Карабаха погиб член сборной силового триатлона многократный чемпион Армении Татул Арутюнян. О его смерти проинформировали в пресс-службе Федерации пауэрлифтинга республики.

Федерация выразила соболезнования родным погибшего чемпиона, отметив, что Татул Арутюнян был не только прекрасным спортсменом, но и хорошим товарищем и прекрасным другом.

«Федерация выражает глубокие соболезнования семье и родным Татула Арутюняна. Покойся с миром, герой», — приводит сообщение в переводе Радио Sputnik.

Напомним: вооруженные столкновения в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике с новой силой вспыхнули неделю назад, 27 сентября.

Армения и Азербайджан обменялись взаимными обвинениями в начале военных действий. В обеих странах объявлено военное положение и мобилизация. Международное сообщество призывает к мирному урегулированию вопроса, но на текущий момент можно говорить только об эскалации конфликта.