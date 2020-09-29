Британцы восхитились российским спецназом на учениях в Мордовии

Читатели британского издания Daily Mail восхитились российским спецназом на учениях в Мордовии. Под статьей, которая рассказывала о состязаниях, они оставили множество восторженных комментариев.

Daily Mail опубликовало фотографию, а также в подробностях расписало соревнования бойцов спецназа Федеральной службы исполнения наказаний России за право носить краповый берет.

Соревнования, которые произвели неизгладимое впечатление на британцев, состоялись 27 сентября. Участие в них приняли 85 бойцов спецназа из 38 российских регионов. Они показали свой уровень физподготовки, приняли участие в забеге по местности в полной экипировке и без, а также прошли «сквозь огонь и воду» - через «минные» поля и водоемы.

«Сотрудники ФСИН могут быть жестче, чем солдаты половины армий в Евросоюзе», - похвалил читатель, подписавшийся ником Galahad.

Еще один юзер написал, что с русскими связываться точно не стоит, поскольку когда у них закончатся патроны, они пойдут врукопашную. Пользователь Speak4myown с ним согласился, отметив, что именно поэтому русских весь мир и боится.



