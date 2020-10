Азербайджан первым в мире применил баллистическую ракету LORA

Азербайджан В Карабахе впервые в мировой истории применил оперативно-тактический ракетный комплекс с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LOng-Range Artillery Missile (LORA). Об этом сообщило американское издание The Drive.

Вчера в сети появилась информация о том, что Азербайджан взорвал мост через реку Акар, который соединял Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Однако не уточнялось, какой конкретно снаряд был применен.

The Drive полагает, что была использована баллистическая ракета комплекса LORA - разработки израильской компании Israel Aircraft Industries.

Издание считает, что на использование этой ракеты указывает видео, опубликованное ранее в сети. В случае, если это правда и информация подтвердится, речь может идти о первом боевом применении LORA в мире.

VIDEO:



Footage of a bridge being hit on the road connecting Armenia and Nagorno-Karabakh near Asagi Sus. pic.twitter.com/AXgJvzEhp0