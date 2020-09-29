На авиабазе ВВС Азербайджана найдены десятки загадочных самолетов

Сегодня, 15:03

Ольга Громова

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На авиабазе ВВС Азербайджана найдены десятки загадочных самолетов

На авиабазе Военно-воздушных сил Азербайджана найдены десятки загадочных самолетов, сообщает «АвиаПро», ссылаясь на опубликованную в социальных сетях фотографию.

Уточняется, что снимок был сделан на военном аэродроме в Баку. Более ранние фото указывают на то, что ранее на этой авиабазе этих самолетов не было.

Точно определить модель попавших в кадр судов не удалось. Но есть предположения, что на снимке запечатлены самолеты АН-2.

В официальных источниках говорится, что Азербайджан располагает только тремя такими самолетами. При этом два таких борта, если верить заявлениям Еревана, были ликвидированы пару дней назад.

На фото самолетов очень много. Эксперты допускают, что в Азербайджане решили переделать старые «кукурузники» под боевые дроны, вот и выстроили их в «боевом строю» на аэродроме в Баку.

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