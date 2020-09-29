В Нагорном Карабахе сообщили о 3 тыс. убитых со стороны Азербайджана

Азербайджан в ходе боев в Нагорном Карабахе потерял уже 3 тыс. человек.

Об этом сообщил в в Facebook пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян, передает РИА Новости .

Погосян отметил, что сейчас большая часть тел погибших остается в нейтральной зоне. Азербайджан не предпринимает никаких попыток, чтобы вывезти их.

Азербайджан, в свою очередь, заявляет о погибших со стороны Армении и Нагорного Карабаха.

Минская группа ОБСЕ уже призвала стороны конфликта объявить гуманитарное перемирие, чтобы вывезти тела погибших. Лидеры России, США и Франции призвали участников противостояния прекратить столкновения, начать переговоры.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась резко в конце сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Стороны ведут активные боевые действия, с применением тяжелого вооружения.

Армения уже ввела военное положение и проводит всеобщую мобилизацию. В Азербайджане же действует комендантский час. В стране также проходит частичная мобилизация.