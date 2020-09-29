Эстония грозит закрыть России выход в море через Финский залив

Сегодня, 10:54

Ольга Громова

0

Image 16+
Эстония грозит закрыть России выход в море через Финский залив

Эстония пригрозила закрыть России выход в море через Финский залив, сообщает «Военное обозрение». Таллин готов закрыть для российских кораблей, подводных лодок и даже гражданских судов проход через него. К такой морской блокаде может присоединиться и Польша.

СМИ, рассказывая о планах Эстонии, отмечают, что они могут перерасти в широкомасштабную операцию стран НАТО, которая будет реализована в ближайшие годы. Фактически, речь идет о совместной блокировке Финского залива для России.

В Альянсе пока раздумывают, понимая, что подобный шаг может серьезно усугубить и без того сложные отношения России и НАТО.

Эстония с целью защиты кордонов страны от «агрессии» России уже начала дополнительно вооружать армию и флот. Правительство страны выделило дополнительное финансирование.

Издание Defence24 считает, что обновление флота позволит Эстонии, в случае необходимости, поражать корабли, которые следуют через Финский залив. Подобная практика не нова. Такой доктрины Таллин придерживался во времена Второй мировой войны. Правда, тогда расставлялись мины - так военнослужащие страны спасались от «советской агрессии».


Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Британский военный подал в суд за издевательства из-за русских корней

29-09-2020, 14:11

Российские военные прорвали оцепление американцев и вошли в восточную Сирию

29-09-2020, 12:31

Турецкие истребители F-16 нанесли удары по Армении

28-09-2020, 18:16

Главный редактор NEXTA Роман Протасевич объявил об уходе из проекта

28-09-2020, 16:18

Армия США показала «будущую битву» с Россией

28-09-2020, 14:08

США рассматривали возможность войны с Китаем с помощью коронавируса

28-09-2020, 12:04

Познер назвал идиотством позицию Запада насчет российской вакцины

28-09-2020, 09:29

Украина лишила Россию двух военных кораблей класса «Каракурт»

27-09-2020, 13:26

В США боятся создания возможного соперника НАТО во главе с Россией

27-09-2020, 12:15

Британия пригрозила России разрушением инфраструктуры

27-09-2020, 07:52

США считают, что нашли ахиллесову пяту в системе ПВО России

26-09-2020, 17:18

Садовник в США пересадил цветы и умер из-за разжижения мозга

26-09-2020, 14:37

Пентагон намерен радикально нарастить мощь ВМС

26-09-2020, 13:59

Норвегия, Финляндия и Швеция договорились об усилении военного сотрудничества на севере

26-09-2020, 07:51

Экспериментальный самолет-разведчик ВВС США пролетел над Абхазией

25-09-2020, 15:48

Полиция Вьетнама накрыла сеть по продаже использованных презервативов

25-09-2020, 12:50

Российские военные провели успешные учения у границ США

25-09-2020, 09:08

Под Херсоном танк Т-72 раздавил восемь американских военных

24-09-2020, 23:10

Швеция сообщила о нарушении территориальных вод российскими кораблями

24-09-2020, 12:15

Белорусские военные захватили восемь боевых самолетов НАТО

24-09-2020, 11:06

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров