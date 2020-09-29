Эстония грозит закрыть России выход в море через Финский залив

Эстония пригрозила закрыть России выход в море через Финский залив, сообщает «Военное обозрение». Таллин готов закрыть для российских кораблей, подводных лодок и даже гражданских судов проход через него. К такой морской блокаде может присоединиться и Польша.

СМИ, рассказывая о планах Эстонии, отмечают, что они могут перерасти в широкомасштабную операцию стран НАТО, которая будет реализована в ближайшие годы. Фактически, речь идет о совместной блокировке Финского залива для России.

В Альянсе пока раздумывают, понимая, что подобный шаг может серьезно усугубить и без того сложные отношения России и НАТО.

Эстония с целью защиты кордонов страны от «агрессии» России уже начала дополнительно вооружать армию и флот. Правительство страны выделило дополнительное финансирование.

Издание Defence24 считает, что обновление флота позволит Эстонии, в случае необходимости, поражать корабли, которые следуют через Финский залив. Подобная практика не нова. Такой доктрины Таллин придерживался во времена Второй мировой войны. Правда, тогда расставлялись мины - так военнослужащие страны спасались от «советской агрессии».



