СМИ: Состояние Трампа ухудшилось

Президент США Дональд Трам заразился коронавирусом и, как сообщил источник, его состояние здоровья начало ухудшаться.

Издание Vanity Fair передает, что симптомы болезни у американского лидера усилились. У Трампа поднялась температура, а также появился кашель.

Информацию об ухудшении самочувствия Трампа подтвердили изданию двое республиканцев, которые получили сведения об этом из Белого дома.

Также источник сообщил, что у жены президента США Мелании Трамп симптомов коронавирусной инфекции нет.

Отметим, президент США сам сообщил в твиттере, что он и его супруга заразились коронавирусом. Он рассказал, что чувствует себя хорошо. Также Трамп сообщил, что первая леди США также не жалуется на самочувствие. До выздоровления они планируют находиться в Белом доме и далее выполнять свои обязанности.

В штабе главы США заявили, что до выздоровления Трампа все предвыборные мероприятия с его участием отложат или перенесут в онлайн-формат. Все предстоящие встречи отложила и Мелания Трамп.