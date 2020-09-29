СМИ: Состояние Трампа ухудшилось

Сегодня, 10:28

Анна Лисова

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СМИ: Состояние Трампа ухудшилось

Президент США Дональд Трам заразился коронавирусом и, как сообщил источник, его состояние здоровья начало ухудшаться. 

Издание Vanity Fair передает, что симптомы болезни у американского лидера усилились. У Трампа поднялась температура, а также появился кашель. 

Информацию об ухудшении самочувствия Трампа подтвердили изданию двое республиканцев, которые получили сведения об этом из Белого дома. 

Также источник сообщил, что у жены президента США Мелании Трамп симптомов коронавирусной инфекции нет. 

Отметим, президент США сам сообщил в твиттере, что он и его супруга заразились коронавирусом. Он рассказал, что чувствует себя хорошо. Также Трамп сообщил, что первая леди США также не жалуется на самочувствие. До выздоровления они планируют находиться в Белом доме и далее выполнять свои обязанности. 

В штабе главы США заявили, что до выздоровления Трампа все предвыборные мероприятия с его участием отложат или перенесут в онлайн-формат. Все предстоящие встречи отложила и Мелания Трамп. 

 

 

 

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