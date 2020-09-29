Российский ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил американский беспилотник над сирийскими позициями

В Сирии российский ЗРПК «Панцирь-С» сбил американский беспилотник, когда он пролетал над позициями сирийской армии.

Как сообщает Аvia.pro , в провинции Хасеке недалеко от деревни Дардара, которая располагается в трех километрах от города Таль Тамр, был замечен многоцелевой американский беспилотник. Его решили сбить ракетами комплекса «Панцирь-С». После попадания ракеты, он упал на территорию, которая отделяет САР от ополченцев, поддерживаемых Турцией.

Сбитый беспилотник в Хасеке осуществлял разведывательную деятельность. Возможно он собирал информацию о перемещении российских и сирийских военных, чтобы использовать полученные сведения для новых провокаций.

Источник сообщил, что беспилотник пытались забрать американцы. На предполагаемое место падения были направлены четыре американских бронемашины в сопровождении военного вертолета и несколько пикапов, принадлежащих силам организации SDF.