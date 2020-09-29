Из Турции массово бегут туристы

Из Турции бегут массово туристы.

Великобритания внесла Турция в список стран, где пребывание небезопасно в плане коронавируса. По этой причине из страны сразу стали массово сбегать туристы, отказываясь от запланированных туров.

Однако, как сообщают СМИ, проблемы возникают из-за невозвратных билетов, которые оказались у большинства путешественников. 1 октября Великобритания заявила, что все путешественники, которые вернутся из Турции после 3 октября, обязаны будут на две недели осесть на карантин. Поэтому многие британцы, не дожидаясь окончания отпусков, ринулись на родину.

Например, один из возвращающихся раньше времени из отпуска так прокомментировал свое возвращение:

«Двухнедельная изоляция сильно ударит по моим финансам».

Впрочем, часть путешественников не предприняли ничего, а часть - наоборот, продлевают свой отдых и пережидают, пока череда возвращающихся британцев не поредеет.

Медики в Турции еще в прошлом месяце начали подготовку к возможному ухудшению эпидситуации в стране, связанному с сезонным гриппом.