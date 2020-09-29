Карабах: Армения впервые в истории применила российские комплексы С-300 в бою

Армения первой в мире применила российские комплексы С-300 в реальном бою, сообщило издание Аvia.pro.

По его сведениям, систему ПВО пришлось применить для уничтожения двух тактических ракет, выпущенных азербайджанскими военными для уничтожения стратегически важного объекта в Армении.

Ракеты были сбиты в районе города Абовян, в нескольких километрах от столицы страны - Еревана.

Это было первое в истории неучебное применение комплекса С-300 с момента его создания - а прошло уже четыре десятилетия.

Комплексу, как предполагается, удалось перехватить и уничтожить тактические ракеты комплекса «Точка-У». Ранее они были поставлены Азербайджану Белоруссией.

Отметим, что официального подтверждения этой информации нет. Однако если применение комплекса реально имело место, это может быть серьезным прецедентом и вывести конфликт между Арменией и Азербайджаном на новый уровень.

Ранее сообщалось, что Израиль на безвозмездной основе поставил Азербайджану для борьбы с армянскими С-300 мобильные комплексы «Гарпия». Тель-Авив намерен испытать входящие в них дроны-камикадзе в реальных боевых условиях.