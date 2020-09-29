Армения отчиталась об уничтожении 5 самолетов ВВС Азербайджана

По официальному заявлению представителя Миноброны Армении Арцруна Ованнисяна, оборонные военные силы страны сбили пять азербайджанских самолетов и 3 вертолета. По словам чиновника, подразделения Армии обороны непризнанного Нагорного Карабаха таким образом оперативно отреагировали на точечную атаку Азербайджана, информирует «РБК».

Об отражении штурма оборонными силами Армении Арцрун Ованнисян сообщил на совей официальной Facebook-странице.

«В результате точечных ударов армии обороны Арцаха около 16:00 были подбиты 5 самолетов и 3 вертолета противника», - заявил представитель Минобороны.

При этом данных о наличии жертв он не предоставил. Ованнисян отметил, что вооруженные силы страны приведены в состояние полной боеготовности и готовы отразить любую атаку со стороны неприятеля.

Также Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в непризнанном Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Напоминаем, что последнее обострение военного конфликта Армении и Азербайджана началось 27 сентября — в результате массированного ведения огня обе стороны уже понесли значительные потеря среди военных и мирного населения.