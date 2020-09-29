Военнослужащие Азербайджана взорвали соединяющий Армению с Карабахом мост

Военные Азербайджана атаковали гражданские инфраструктуры и мирное население. При этом Азербайджан применил оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой LORA. Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. В частности, он сказал, что под удар баллистических ракет попали гражданские объекты. 2 октября ВС Азербайджана ударили по мосту, который через реку Акар соединял Армению и Нагорный Карабах. Восстановительные работы на мосту уже ведутся. Также войска Азербайджана ударили по Степанакерту.



ВС Азербайджана взорвали мост через реку Акари, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. pic.twitter.com/WFAuptEECe — HIGHLY LIKELY LIKE (@HighlyLike) October 2, 2020

Сейчас между Нагорным Карабахом и Арменией функционируют две основные трассы. Однако власти намерены возвести еще одну проездную дорогу

Напомним, что 27 сентября в Нагорном Карабахе снова вспыхнул вооруженный конфликт. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в вопросе эскалации. Как известно, территориальный спор по поводу принадлежности Нагорного Карабаха длится уже 30 лет.