В Ливане заочно арестованы россияне по делу о взрыве в порту Бейрута

Сегодня, 16:02

Staalker

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В Ливане заочно арестованы россияне по делу о взрыве в порту Бейрута

По сообщению канала "Аль Джазира" Ливан заочно арестовал Бориса Гречушкина и Бориса Прокошева. Судья Фади Сауан, ведущий дело о взрыве аммиачной селитры запросил международный ордер на арест этих россиян, поскольку первый из них является владельцем корабля Rhosus, а второй его капитаном. Именно на этом судне в Бейрут в 2013 году был доставлен груз аммиачной селитры массой почти 3000 тонн, который был изъят по подозрению в незаконном провозе. 

С тех пор эта селитра хранилась в порту города, а в августе этого года произошел мощнейший взрыв, в результате которого погибли почти 200 человек, свыше 6000 жителей города получили ранения, были разрушены тысячи строений. Всего по данному делу проходят 25 человек, в их число входят таможенники, чиновники портовой администрации и двое рабочих сирийского происхождения. Как предполагается, взорвались 2750 аммиачной селитры, взрыв произошел в результате пожара.

И вот очередь дошла до россиян, доставивших в Ливан взрывоопасный груз. В Интерпол пошел запрос на арест и доставку подозреваемых в суд Бейрута, независимо от страны и места их нахождения.

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