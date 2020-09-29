В Азербайджане сообщили о захвате стратегических высот в Карабахе

В Минобороны Азербайджана отчитались о захвате нескольких стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе.
На официальном сайте Министерства обороны Азербайджана появилось сообщение о захвате стратегических высот.
Оборонное ведомство также уведомило, что с полуночи до семи часов утра пятницы, 2 октября, Вооруженным силам Азербайджана удалось уничтожить 5 БТР и автомобилей, а также 3 объекта военной инфраструктуры и «множество личного состава».
На Джебраил-Физулиинском направлении войска вынудили силы противника отступить и продвинулись вперед.
В направлении горы Муров, как указывают в ведомстве, оперативная ситуация также контролируется азербайджанской стороной.
Ранее сегодня пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) проинформировала о том, что бои на ее территории снова возобновлены по всем направлениям. В оперативной ситуации особых изменений и перемен не наблюдается.
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