В Азербайджане сообщили о захвате стратегических высот в Карабахе

В Минобороны Азербайджана отчитались о захвате нескольких стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе.

На официальном сайте Министерства обороны Азербайджана появилось сообщение о захвате стратегических высот.

«На Агдаринском направлении наши войска освободили господствующие высоты противника вокруг Мадагиза и контролируют этот пункт», - говорится в публикации.

Оборонное ведомство также уведомило, что с полуночи до семи часов утра пятницы, 2 октября, Вооруженным силам Азербайджана удалось уничтожить 5 БТР и автомобилей, а также 3 объекта военной инфраструктуры и «множество личного состава».

На Джебраил-Физулиинском направлении войска вынудили силы противника отступить и продвинулись вперед.

В направлении горы Муров, как указывают в ведомстве, оперативная ситуация также контролируется азербайджанской стороной.

Ранее сегодня пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) проинформировала о том, что бои на ее территории снова возобновлены по всем направлениям. В оперативной ситуации особых изменений и перемен не наблюдается.