Русские американцы призвали убрать в Нью-Йорке баннер о русском языке

Сегодня, 10:45

0

Image 16+
Русские американцы призвали убрать в Нью-Йорке баннер о русском языке

Поводом для возмущения русской диаспоры в Америке стал предвыборный агитационный плакат, размещенный в центре Нью-Йорка. На нем написано «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». По мнению русских американцев, такой лозунг дискриминирует их диаспору по этническому признаку, информирует «РИА Новости».

По факту вопиющего примера дискриминации и нарушения прав человека было оперативно собрано заседание конгресса русских американцев (CRA). Представители конгресса выдвинули ультимативное требование убрать провокационный баннер, лозунг которого дискриминирует русскоязычную диаспору Америки. Глава CRA Наталья Сабельник отметила, что провокационный баннер появился 2 дня назад на здании компании Manhattan Mini Storage. Она предположила, что скорее всего авторы лозунга подразумевали якобы имевшее место вмешательство властей России в американские выборы.

Наталья Сабельник рассказала, что лозунг «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие» является прямым указанием на этническую дискриминацию. Сабельник отметила, что дословно лозунг переводится как «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности», но по ее мнению, это все равно нарушение прав русскоязычной диаспоры.

«Мы уже послали от имени CRA в компанию письмо с призывом демонтировать баннер. Но я не ожидаю моментального ответа потому что зная систему, с уверенностью могу сказать, что вначале компания Manhattan Mini Storage будет долго консультироваться с адвокатами», - заявила глава CRA.
Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Британский военный подал в суд за издевательства из-за русских корней

29-09-2020, 14:11

Российские военные прорвали оцепление американцев и вошли в восточную Сирию

29-09-2020, 12:31

Турецкие истребители F-16 нанесли удары по Армении

28-09-2020, 18:16

Главный редактор NEXTA Роман Протасевич объявил об уходе из проекта

28-09-2020, 16:18

Армия США показала «будущую битву» с Россией

28-09-2020, 14:08

США рассматривали возможность войны с Китаем с помощью коронавируса

28-09-2020, 12:04

Познер назвал идиотством позицию Запада насчет российской вакцины

28-09-2020, 09:29

Украина лишила Россию двух военных кораблей класса «Каракурт»

27-09-2020, 13:26

В США боятся создания возможного соперника НАТО во главе с Россией

27-09-2020, 12:15

Британия пригрозила России разрушением инфраструктуры

27-09-2020, 07:52

США считают, что нашли ахиллесову пяту в системе ПВО России

26-09-2020, 17:18

Садовник в США пересадил цветы и умер из-за разжижения мозга

26-09-2020, 14:37

Пентагон намерен радикально нарастить мощь ВМС

26-09-2020, 13:59

Норвегия, Финляндия и Швеция договорились об усилении военного сотрудничества на севере

26-09-2020, 07:51

Экспериментальный самолет-разведчик ВВС США пролетел над Абхазией

25-09-2020, 15:48

Полиция Вьетнама накрыла сеть по продаже использованных презервативов

25-09-2020, 12:50

Российские военные провели успешные учения у границ США

25-09-2020, 09:08

Под Херсоном танк Т-72 раздавил восемь американских военных

24-09-2020, 23:10

Швеция сообщила о нарушении территориальных вод российскими кораблями

24-09-2020, 12:15

Белорусские военные захватили восемь боевых самолетов НАТО

24-09-2020, 11:06

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров