Русские американцы призвали убрать в Нью-Йорке баннер о русском языке

Поводом для возмущения русской диаспоры в Америке стал предвыборный агитационный плакат, размещенный в центре Нью-Йорка. На нем написано «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». По мнению русских американцев, такой лозунг дискриминирует их диаспору по этническому признаку, информирует «РИА Новости».

По факту вопиющего примера дискриминации и нарушения прав человека было оперативно собрано заседание конгресса русских американцев (CRA). Представители конгресса выдвинули ультимативное требование убрать провокационный баннер, лозунг которого дискриминирует русскоязычную диаспору Америки. Глава CRA Наталья Сабельник отметила, что провокационный баннер появился 2 дня назад на здании компании Manhattan Mini Storage. Она предположила, что скорее всего авторы лозунга подразумевали якобы имевшее место вмешательство властей России в американские выборы.

Наталья Сабельник рассказала, что лозунг «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие» является прямым указанием на этническую дискриминацию. Сабельник отметила, что дословно лозунг переводится как «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности», но по ее мнению, это все равно нарушение прав русскоязычной диаспоры.

«Мы уже послали от имени CRA в компанию письмо с призывом демонтировать баннер. Но я не ожидаю моментального ответа потому что зная систему, с уверенностью могу сказать, что вначале компания Manhattan Mini Storage будет долго консультироваться с адвокатами», - заявила глава CRA.