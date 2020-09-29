Силы ПВО Армении уничтожили азербайджанские БПЛА под Ереваном

Сегодня, 10:08

0

Image 16+
Силы ПВО Армении уничтожили азербайджанские БПЛА под Ереваном
Уничтоженные азербайджанский БПЛА

Силы ПВО Армении уничтожили азербайджанские БПЛА под Ереваном.

По словам премьера Армении Никола Пашиняна, армянские военные уничтожили четыре БПЛА противника. Беспилотники появились в небе в Котайкской области, недалеко от Еревана. Ранее чиновник сообщал, что из четырех зафиксированных в воздушном пространстве Армении БПЛА сбиты 3 и ведутся работы по обнаружению и нейтрализации последнего. Сейчас же в своем Facebook Пашинян отметил, что ликвидирован и четвертый вражеский беспилотник.

В конце прошлой недели вновь развязался военный конфликт в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нападении. Ереван ввел в своей стране военное положение и всеобщую мобилизацию, запретив выезд за пределы государства всем мужчинам от 18 до 55 лет.

Баку же ввело комендантский час и провело частичную мобилизацию.

Конфликт осложняется тем, что на поддержку Азербайджана активно выступила Турция (член НАТО). Армения также имеет свою группу поддержки в лице участников ОДКБ.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Британский военный подал в суд за издевательства из-за русских корней

29-09-2020, 14:11

Российские военные прорвали оцепление американцев и вошли в восточную Сирию

29-09-2020, 12:31

Турецкие истребители F-16 нанесли удары по Армении

28-09-2020, 18:16

Главный редактор NEXTA Роман Протасевич объявил об уходе из проекта

28-09-2020, 16:18

Армия США показала «будущую битву» с Россией

28-09-2020, 14:08

США рассматривали возможность войны с Китаем с помощью коронавируса

28-09-2020, 12:04

Познер назвал идиотством позицию Запада насчет российской вакцины

28-09-2020, 09:29

Украина лишила Россию двух военных кораблей класса «Каракурт»

27-09-2020, 13:26

В США боятся создания возможного соперника НАТО во главе с Россией

27-09-2020, 12:15

Британия пригрозила России разрушением инфраструктуры

27-09-2020, 07:52

США считают, что нашли ахиллесову пяту в системе ПВО России

26-09-2020, 17:18

Садовник в США пересадил цветы и умер из-за разжижения мозга

26-09-2020, 14:37

Пентагон намерен радикально нарастить мощь ВМС

26-09-2020, 13:59

Норвегия, Финляндия и Швеция договорились об усилении военного сотрудничества на севере

26-09-2020, 07:51

Экспериментальный самолет-разведчик ВВС США пролетел над Абхазией

25-09-2020, 15:48

Полиция Вьетнама накрыла сеть по продаже использованных презервативов

25-09-2020, 12:50

Российские военные провели успешные учения у границ США

25-09-2020, 09:08

Под Херсоном танк Т-72 раздавил восемь американских военных

24-09-2020, 23:10

Швеция сообщила о нарушении территориальных вод российскими кораблями

24-09-2020, 12:15

Белорусские военные захватили восемь боевых самолетов НАТО

24-09-2020, 11:06

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров