Силы ПВО Армении уничтожили азербайджанские БПЛА под Ереваном.

По словам премьера Армении Никола Пашиняна, армянские военные уничтожили четыре БПЛА противника. Беспилотники появились в небе в Котайкской области, недалеко от Еревана. Ранее чиновник сообщал, что из четырех зафиксированных в воздушном пространстве Армении БПЛА сбиты 3 и ведутся работы по обнаружению и нейтрализации последнего. Сейчас же в своем Facebook Пашинян отметил, что ликвидирован и четвертый вражеский беспилотник.

В конце прошлой недели вновь развязался военный конфликт в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нападении. Ереван ввел в своей стране военное положение и всеобщую мобилизацию, запретив выезд за пределы государства всем мужчинам от 18 до 55 лет.

Баку же ввело комендантский час и провело частичную мобилизацию.

Конфликт осложняется тем, что на поддержку Азербайджана активно выступила Турция (член НАТО). Армения также имеет свою группу поддержки в лице участников ОДКБ.