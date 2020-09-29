Израиль перебросил в Азербайджан системы «Гарпия» для уничтожения С-300

Несколько часов назад на территорию Азербайджана сел Ил-76, который привез азербайджанским военным системы для уничтожения позиционных районов С-300 «Harpy». Об этом сообщает авиапро .

По его сведениям, их предоставил Израиль, причем на безвозмездной основе. Тель-Авив хочет протестировать свои системы в реальных боевых условиях против ЗРК С-300 и ЗРК С-400. Если, конечно, Армения попросит Россию о поставках «Триумфов».

По предварительной информации, в Азербайджан прилетели системы «Гарпия». Они представляют собой мобильный комплекс, который способен запускать беспилотники-камикадзе, которые наводятся на цель через радары средств ПВО.

По официальным данным разработчиков, дальность полета может составлять до четырех сотен километров. Таким образом, нетрудно подсчитать, что «Гарпия» сможет наносить удары по всем позиционным районам средств ПВО Армении.

Израиль, к слову, систему «Harpy» презентует как высокоэффективное средство, которое может вести борьбу не только с С-300, но и с С-400 («Триумф»).

Азербайджан передачу новейшего вооружения Израилем не подтверждает и вообще не комментирует.