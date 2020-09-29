В Армении экс-военного подозревают в шпионаже в пользу Азербайджана

Сегодня, 17:08

Анна Лисова

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В Армении экс-военного подозревают в шпионаже в пользу Азербайджана

В Армении спецслужбы выявили среди высокопоставленных военных страны азербайджанского чиновника, сообщает Радио Sputnik.

Шпион уже арестован и ему предъявлено обвинение в государственной измене. 

В квартире арестованного прошли обыски. При обыске были  обнаружены не только боеприпасы, но также шпионское оборудование и документы, которые раскрывают актуальную военную информацию. 

Арестованный по подозрению в шпионаже является гражданином Армении. Ранее он занимал высокие должности в Минобороны страны и работал с информацией, которая является государственной тайной. Он, в том числе, имел доступ к сведениям о боевой технике, вооружении, военных и объектах первейшего поражения Армении и Нагорного Карабаха.

Предположительно, военного завербовали спецслужбы Азербайджана во время поездки в Грузию. Он, как уже установлено, в Грузии бывал неоднократно, где и передавал собранные данные своим кураторам. 

Напомним: ситуация в  Нагорном Карабахе обострилась к концу сентября. Азербайджан пошел в контрнаступление, обвинив Армению в обстреле. При этом Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика заявляют, что Азербайджан первым начал атаку. 

К сторонам конфликта уже обратились лидеры ряда стран, призвав их к проведению переговоров. 

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