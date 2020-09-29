Британский генерал обвинил РФ во лжи о вакцинах от коронавируса

Сегодня, 13:42

Ольга Громова

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Британский генерал обвинил РФ во лжи о вакцинах от коронавируса

Глава генерального штаба министерства обороны Великобритании Ник Картер заявил, что власти России целенаправленно распространяют ложные сведения о вакцинах от коронавируса. Об этом сегодня написала британская газета Guardian.

Картер обрушился с обвинениями на Москву в том, что она подрывает единство стран Запада, манипулирует информацией и навязывает ложные сведения.

По мнению британского генерала, испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на самом деле не было. Однако РФ лживой информацией подрывает авторитет и доверие к другим вакцинам.

«Испытания своей не проводились, но вводящая в заблуждение история распространилась на нескольких языках, в том числе в известной австралийской группе противников вакцинации в Facebook», - заявил Картер.

Под историей он имел в виду «фейк», размещенный на ресурсах ЛНР (самопровозглашенной Луганской народной республики), где говорилось о том, что США испытывали свою вакцину на украинских добровольцах. Некоторые из них после вакцинации якобы умерли.

Одной лишь критикой России Картер во время выступления в аналитическом центре Policy Exchange не ограничился. Он заявил, что все «автократические режимы», в том числе правительство Китая, ведут активную информационную войну со странами Запада.

Напомним, на текущий момент пострегистрационные испытания первой в мире вакцины от коронавируса производства России «Спутник V» сейчас проходят 40 тысяч добровольцев. Результаты обещают обнародовать в октябре-ноябре сего года.

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