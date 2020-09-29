В Армении уничтожена передовая российская система РЭБ «Репеллент»

Сегодня, 09:38

Анна Лисова

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В Армении уничтожена передовая российская система РЭБ «Репеллент»
Российская система РЭБ «Репеллент»

В Армении уничтожена одна из самых передовых российских систем РЭБ – «Репеллент». Эту систему РЭБ собирает АО «НТЦ-РЭБ».

В Армении комплекс РЭБ «Реппелент» должен был обеспечивать подавление небольших беспилотников противника.

Как сообщает Аvia.pro, Азербайджану удалось нанести удар по системе РЭБ «Репеллент» ударным беспилотником. От подобных дронов-«камикадзе» и должен был защитить уничтоженный комплекс.

Уничтоженная система радиоэлектронного подавления была размещена рядом с одним из командных пунктов в Армении. Тем не менее, беспилотник не только не был обнаружен, но «Репеллент» не смог его заглушить. Так что эффективность РЭБ «Репеллент» поставлена под сомнение.

Но, как сообщил источник, в момент атаки, на РЭБ «Репеллент» могли воздействовать системы РЭБ Азербайджана, что помешало его эффективной работе.

Официальные комментарии касательно уничтожения РЭБ «Репеллент» Армения пока не оставляла. Но, как отмечают эксперты, этот инцидент поставил под сомнение эффективность подобных средств для защиты важных военных объектов.

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