Турция потребовала объяснений от тушивших пожары российских пилотов

Объяснений по поводу странной траектории полета российских самолетов-амфибий потребовало главное управление лесного хозяйства Турции. В ведомстве вызвало беспокойство слишком низкий полет 12-тонных самолетов, который пилоты осуществили над городом Лара вблизи Анталии, информирует «ИноСМИ».

По данным турецкого издания Milliyet, 28 сентября два российских самолёта-амфибии Бе-200ЧС выполняли полёты в одном из городских районов и очень испугали жителей. Горожан Лары обеспокоило то, что самолеты маневрировали очень близко к зданиям. Услышав громкий шум от пролетавших рядом самолетов, местные жители выбежали на балконы своих домов, и увидели, что после забора воды с моря самолеты пролетели очень близко к жилым поселениям. Российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС получили прозвище «Огненный орел», ведь способны брать на борт до 12 тонн воды. Некоторые граждане смогли заснять момент дозаправки самолетов водой, и выложили видеозапись для общего доступа в сеть, с жалобой на создание летчиками опасной ситуации для местных жителей.

После возвращения российскими пилотами на летное поле, представители Регионального управления лесного хозяйства Турции обратились к ним за разъяснениями инцидента. Официального ответа от российских пилотов пока не поступало. Напоминаем, что в июне 2020 года два самолёта-амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Известно, что самолеты с российскими экипажами еще четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.