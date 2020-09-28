РФ ответила США в Черном море таинственными испытаниями

Как утверждают военные журналисты The National Interest, ответная реакция Кремля на провокации США не заставила себя долго ждать. Американских экспертов, наблюдавших за проведением российских учений, обеспокоил запуск крылатой ракеты «Калибр» неизвестной модификации, сообщает «ПолитРоссия».

Как утверждается в источнике, во время военных маневров «Кавказ-2020», которые проходили на прошлой неделе, российские военно-морские корабли приняли участие в ракетных учениях в Черном море. При этом военное командование подводной лодки «Колпино» осуществило запуск неизвестной американцам доселе крылатой ракеты «Калибр». Издание The National Interest заявляет, что Миноборона РФ не случайно привела в действие боевой снаряд неизвестной модификации, что указывает на намеренную демонстрацию военной мощи Россией.

Американские журналисты убеждены, что подлодка «Колпино» стала платформой для испытания новейшей версии 3М14, разработкой которой в рамках проекта «Калибр-М» в настоящий момент занимается российское оборонное ведомство. Активизацию Россией испытаний новейших военных технологий журналисты уже назвали «намеренной демонстрацией силы со скрытой угрозой», и посчитали ответом Кремля на провокации США в Черном море. Эксперты The National Interest утверждают, что Москва могла испытать в Черном море ракету «Калибр-М», которая благодаря своей невероятной дальности поражения представляет серьезную угрозу для большинства стран НАТО.

В Минобороне РФ каких-либо комментариев о случившемся пока не предоставляли. На данный момент известно, что российские разработчики рассматривают пополнение семейства ракет «Калибр» усовершенствованным наземным вариантом.