Армия США в будущем планирует разместить военнослужащих в космосе

Армия США в будущем планирует разместить своих военнослужащих в космосе.

Как заявил на пресс-конференции глава командования Космических сил США генерал-майор Джон Шоу, американские военные космических сил в один прекрасный день могут разместить свои силы в космосе.

«В какой-то момент, да, мы отправим людей в космос. Они могли бы управлять командными центрами где-то в лунной среде или где-то еще», - подчеркнул он.

Резюмируя свою речь, чиновник добавил, что речь идет о далеко идущих планах, поэтому, когда именно армия Пентагона начнет дислоцироваться в космических просторах, никто пока не знает.

Космические силы ВВС США были созданы в декабре прошлого года. Несколько месяцев спустя командовать ими был назначен Джон Реймонд. Документально подтверждено, что при необходимости космические силы США могут наступать и атаковать объекты на земле и в киберпространстве.