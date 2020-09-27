Британский военный подал в суд за издевательства из-за русских корней

В Великобритании суд рассматривает иск выходца из России Глеба Стешова, который считает, что подвергся расовой дискриминации во время службы в Парашютном полку.

20 лет назад Глеб Стешов переехал в Великобританию из России. По его словам, он попытался стать военнослужащим, но столкнулся со сплошными унижениями.

Изначально Стешов находился в учебном центре пехоты Каттерик в Северном Йоркшире, поскольку хотел поступить на службу в разведывательный корпус. Но ему было отказано в возможности служить в разведке, и он оказался в парашютном полку.

Происходили эти события в 2009-2010 годах, и теперь Стешов требует моральной и материальной компенсации.

Теперь 33-летний выходец из России пришел искать правду в суде, пишет The Telegraph. Во время слушаний, которые проводил Лондонский центральный суд, он заявил, что над ним издевались старшие по званию, заставляя его петь русские песни.

Также, по его мнению, Минобороны Великобритании сфальсифицировало результаты языкового экзамена и добавило компрометирующие документы в досье. По его мнению, в Минобороны Великобритании ему не доверяли из-за его прошлого и «создавали препятствия на его пути, чтобы не допустить его вступления в Разведывательный корпус».