Главный редактор NEXTA Роман Протасевич объявил об уходе из проекта

Главный редактор Nexta, самого известного белорусского Telegram-канала, заявил об уходе из проекта. Роман Протасевич сообщил, что покинул его вчера, 27 сентября, и больше никакого отношения к нему не имеет.

Судя по заявлению главреда, решение является обдуманным и взвешенным.

"Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным", - пояснил Протасевич, попутно отметив, что со зрителями и читателями прощается ненадолго, ибо в планах много нового и интересного.

Напомним: Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live активно освещает протесты, которые охватили Беларусь после выборов президента. Основателем канала является Степан Путило. В Белоруссии против него возбудили уголовное дело, инкриминируют статью о массовых беспорядках. Сейчас Путило, которого в родной Беларуси объявили в розыск, находится на территории Польши.