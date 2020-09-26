Армия США показала «будущую битву» с Россией

Моделирование ситуации по ведению военных действий против РФ продемонстрировала Америка. В ходе учений, которые проводились на полигоне в Аризоне, американские военнослужащие уничтожали мишени, имитирующие российские ЗРПК «Панцирь», сообщает «Lenta.ru».

Американские военные провели подготовку в рамках проекта Convergence, который предполагает объединение пилотируемых и беспилотных средств, активное использование ИИ и машинного обучения. По данным американских СМИ, такое усиленное обучение армии вызвано возможным вооруженным конфликтом с Россией и Китаем в 2030 году. Моделируя ситуацию военных действий, американские военнослужащие осуществили запуск беспилотных летательных аппаратов с вертолета, а также определили местоположение с последующей ликвидацией нескольких объектов условного противника.

Имитационные цели были созданы, в частности, по примеру российского ЗРПК «Панцирь». На одном из этапов проведения маневров была использована уникальная система Firestorm, при помощи которой летательный аппарат или наземный комплекс при получении данных могли автоматически перестраивать свой маршрут для поражения целей без участия пилота

Как сообщил бригадный генерал вооруженных сил США Уолли Руген, учения на аризонском полигоне прошли вполне успешно. Генерал подчеркнул, что новейшая американская военная технология Firestorm, испытуемая на полигоне, показала себя очень результативно. Благодаря этому ее внедрение в оборонную технику страны может начаться уже через 2 месяца.