США рассматривали возможность войны с Китаем с помощью коронавируса

Засекреченную политику США по возможности войны с КНР раскрыл глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Эксперт завил, что в период появления пандемии COVID-19, в Америке велось планирование сокрушения Китая с помощью распространения инфекции коронавируса, сообщает «Общественная служба новостей».

О такой готовящейся бактериологической войне Никита Мендкович заявил на пресс-конференции «Биологические лаборатории США, угрозы для мирового сообщества».

«Я убежден, что для ведения бактериологической войны против Китая американская армия уже давно рассматривала возможность использования коронавирусных инфекций, передающихся летучими мышами. Естественно, что в контексте нынешнего мирового кризиса это породило ряд конспирологических теорий, однако такое намерение США косвенно доказывают те бактериологические разработки, которые уже провели американские ученые», - сообщил аналитик.

По его предположению, разработкой нового «вирусного оружия» могли заниматься в научных лабораториях Казахстана, доказательством чему служит недавно реализованный американский проект «KZ-33».

Эксперт рассказал, что еще три года назад на Казахстанских базах проводились эксперименты, связанные с летучими мышами.

«На данный момент Центр особо опасных инфекций утверждает, что в Казахстане в ходе тогдашних исследований COVID-19 не был обнаружен. Но учёные из США смогли получить грант на поиск там летучих мышей, которые заражены инфекцией. Это косвенно доказывает, что о вирусе COVID-19 Америка знала еще до определения вируса Китаем», - отметил Мендкович.

Также он добавил, что США проводили комплексные эксперименты по трансформации инфекционных опасных вирусов еще с 2015 года.

«Я почти на 100% уверен, что эти разработки должны были быть направлены на оказание негативного воздействия населению-соперникам США, которыми являются Китай и Россия», - заключил аналитик.