Украина лишила Россию двух военных кораблей класса «Каракурт»

Сегодня, 13:26

Ольга Громова

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Украина лишила Россию двух военных кораблей класса «Каракурт»

Украина за день лишила Россию двух военных кораблей класса «Каракурт». Публикация с таким громким заголовком вышла в издании АвиаПро.

Утверждается, что из-за действий Украины Россия не может построить два малых ракетных корабля «Каракурт». У Киева получилось добиться запрета на поставку в Россию двигателей для таких малых корветов.

РФ попыталась решить вопрос импортозамещением. Однако завод «Звезда», который производит силовые установки М-507Д-1, не смог произвести их в достаточном количестве. В конечном итоге Россия якобы решила отказаться от строительства двух кораблей класса «Каракурт».

«Утвержденный в 2018 году договор на производство 2 малых ракетных кораблей с АО «Восточная верфь» так и не был выполнен, потому оказался расторгнут военными. Наследник Владивостокского судостроительного завода №?602 потерял половину своих заказов», - говорится в публикации.

Всего в рамках проекта 22800 планировалось построить 18 судов.

«Каракурты» - улучшенная версия «Буянов» с повышенной мореходностью и автономностью плавания. Вооружение, которое они получают, - ракеты «Оникс», «Калибр» и «Циркон».

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