В США боятся создания возможного соперника НАТО во главе с Россией

Масштабные учения "Кавказ-2020" серьезно пощекотали нервы США. Они не выдержали и направили к границам России свои стратегические бомбардировщики.

Обозреватели китайского издания Sohu пишут, что Вашингтон не просто так встревожился масштабными маневрами. Дело в том, что в них принимали участие страны, которые в перспективе могут организовать Альянс, который будет соперничать с НАТО, во главе с Россией.

Новый союз может быть создан при участии Китая, Белоруссии, Пакистана, стран Ближнего Востока.

В учениях Москвы «Кавказ-2020» были задействованы свыше 80 тысяч военнослужащих. В ответ на них США отправили к границам РФ свои стратегические бомбардировщики B-1B и B-52H.

«В НАТО дали понять, что операция должна была продемонстрировать силу и мощь Штатов на международной арене, а также их способность оперативно развертывать свои стратегические бомбардировщики по всему миру в любое время», — цитирует издание в переводе с китайского «ПолитРоссия».

Подчеркивается, что Вашингтон всячески пытается показать свою мощь и готовность противостоять условному противнику очень быстро, пытаясь как можно больше стран вовлечь в кампанию против России. Москва же полагает, что Белый дом делает все для того, чтобы подорвать мировую безопасность.



