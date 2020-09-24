Пентагон намерен радикально нарастить мощь ВМС

Издание Defence News сообщило о намерениях Пентагона радикально нарастить мощь Военно-морских сил.

Журналисты ознакомились с некоторыми документами, из которых следует, что Марк Эспер, глава оборонного ведомства США, хочет существенно модернизировать американский флот. Так, общее количество судов должно существенно увеличиться, а число авианосцев, которые считаются гордостью флота, наоборот уменьшиться.

Эспер настаивает на том, что флот должен стать «легче» и мобильнее, шире использовать беспилотники, подводные лодки. Необходима также расширенная логичестическая сеть. Новые небольшие надводные корабли должны быть спроектированы таким образом, чтобы обслуживать и эксплуатировать их мог небольшой экипаж. Также суда должны быть приспособлены к тому, чтобы с развитием технологий вообще стать беспилотными.

«Это будет сбалансированная сила из более чем 350 кораблей – пилотируемых и беспилотных – которую построят в соответствующие сроки и с учетом бюджета», - заявил глава Пентагона.

Увеличение численности ВМФ - это дополнительное финансирование на постройку, проектирование судов, а также на обучение экипажей. Сейчас для США это проблема. Вашингтон предпочитает не тратиться на строительство новых кораблей, а поддерживать высокую боевую готовность тех, что стоят на боевом дежурстве.