Норвегия, Финляндия и Швеция договорились об усилении военного сотрудничества на севере

Три страны Скандинавии - Норвегия, Швеция и Финляндия - договорились об усилении военного сотрудничества на севере. Об этом сообщила финская телерадиокомпания YLE.

Министры обороны государств подписали совместное соглашение, согласно которому они получают право вести военные действия вместе. Необходимость в подписании такого документа стороны аргументируют ухудшением обстановки в северном регионе.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что особенно это заметно на российско-норвежской границе. Кроме того, он припомнил, что российский военный корабль нарушил границы и вошел в территориальные воды Швеции 14 сентября, пробыв в них 11 минут.

Кроме того, в регионе все больше и больше учений НАТО. Россия отвечает увеличением количества своих подводных лодок.

Договор об активизации сотрудничества не является обязательным к исполнению, а лишь демонстрирует политическую волю сторон.

Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен рассказал, что участие в договоре Норвегии как страны НАТО совершенно не меняет формат отношений Финляндии с этим блоком. Страна нацелена на продуктивное сотрудничество со всеми северными государствами.