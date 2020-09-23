Экспериментальный самолет-разведчик ВВС США пролетел над Абхазией

Сегодня, 15:48

Ольга Громова

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Экспериментальный самолет-разведчик ВВС США пролетел над Абхазией

Экспериментальный самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 ВВС США пролетел над Абхазией. Курс борт держал на Грузию, следует из данных специализированного ресурса PlaneRadar.

Известно, что самолет-разведчик с бортовым номером 488CR и позывным DAGGER1 взмыл в небо в 10.30 утра по времени Москвы. Вылетел он из аэропорта имени Михаила Когэлничану, что в Румынии.

После этого борт был засечен в воздушном пространстве Абхазии. И только потом самолет взял курс на Грузию, где и приземлился.

Bombardier Challenger был замечен на высоте 8992 метра. Он имеет два реактивных двигателя и может развивать скорость до 728 километров в час.

Заводской номер борта 6140, а произвели его два года назад.

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