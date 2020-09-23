Полиция Вьетнама накрыла сеть по продаже использованных презервативов

Сегодня, 12:50

Александр Зуев

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Полиция Вьетнама накрыла сеть по продаже использованных презервативов

В ходе рейда полицейских во вьетнамской провинции Биньзыонг был обнаружен нелегальный производственный пункт по переработке презервативов. Подпольная база, где переупаковывались около 324 000 использованных презервативов, находилась в квартире одного из местных жителей. Как сказал владелец производства Фам Тхи Тхань Нгок, автор оригинальной технологии «восстановления» презервативов, использованная продукция ежемесячно поставлялась неизвестным человеком.

Средства контрацепции были без упаковки и маркировки. Все изделия стирались, сушились и складывались с помощью фаллоимитатора в антисанитарных условиях. Вся эта продукция выставлялась на продажу. Женщина, готовившая презервативы для повторной продажи, получая 0,17 доллара за килограмм. То есть, использованные презервативы после процедуры очистки, продавались как новые. В итоге полиция конфисковала около 345 тыс. использованных презервативов общим весом 360 кг. Вся эта продукция прошла очистку и была приготовлена для продажи.

Между тем сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США пояснили, что повторное использование презервативов опасно: возможно заражение инфекциями, передаваемыми половым путем. Известно, что в США 3,3% жителей пытались использовать презервативы повторно.

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