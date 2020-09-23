Российские военные провели успешные учения у границ США

Российские десантники успешно провели учения у границ США: они высадились в бухте Провидения, которая находится в Анадырском заливе Берингового моря.

После этой высадки десантные подразделения выполнили боевые стрельбы с применением пулеметов крупного калибра и артиллерии в районе поселка Урелики, передает Аvia.pro .

Эти учения прошли 21 сентября. Как отмечают эксперты, учения были проведены лишь в 270 километрах от берегов Аляски и недалеко от острова Святого Лаврентия. То есть, российское оружие было задействовано в стрельбах лишь в сотне километров от американской границы. В учениях были задействованы бронетранспортеры БТР-82А, а также специально разработанные для боевых действий в Арктике двухзвенные тягачи ДТ-10П «Витязь».

По легенде учений, российским подразделениям необходимо было заблокировать незаконные военизированные формирования. Но их можно также расценивать как демонстрацию к готовности высадки российских военных на Аляске.

Российское информационное издание «Свободная пресса» предлагает вернуть Аляску в состав РФ, комментируя эти учения.