Российские военные провели успешные учения у границ США

Сегодня, 09:08

Анна Лисова

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Российские военные провели успешные учения у границ США

Российские десантники успешно провели учения у границ США: они высадились в бухте Провидения, которая находится в Анадырском заливе Берингового моря.

После этой высадки десантные подразделения выполнили боевые стрельбы с применением пулеметов крупного калибра и артиллерии в районе поселка Урелики, передает Аvia.pro.

Эти учения прошли 21 сентября. Как отмечают эксперты, учения были проведены лишь в 270 километрах от берегов Аляски и недалеко от острова Святого Лаврентия. То есть, российское оружие было задействовано в стрельбах лишь в сотне километров от американской границы. В учениях были задействованы бронетранспортеры БТР-82А, а также специально разработанные для боевых действий в Арктике двухзвенные тягачи ДТ-10П «Витязь».

По легенде учений, российским подразделениям необходимо было заблокировать незаконные военизированные формирования. Но их можно также расценивать как демонстрацию к готовности высадки российских военных на Аляске.

Российское информационное издание «Свободная пресса» предлагает вернуть Аляску в состав РФ, комментируя эти учения.

«21 сентября 2020 года российско-американское геополитическое противостояние в Арктике вступило в новый, очень опасный этап. Никогда еще наши артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы не грохотали так близко от побережья Соединенных Штатов, как в этот день», - указано в сообщении, размещенном на страницах этого издания.
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