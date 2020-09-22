Белорусские военные захватили восемь боевых самолетов НАТО

Сегодня, 11:06

Ольга Громова

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Белорусские военные захватили восемь боевых самолетов НАТО

По причине осложнившихся отношений с НАТО после выборов президента военные Беларуси практически захватили 8 боевых самолетов Североатлантического альянса.

Речь о штурмовиках ВВС Болгарии Су-25. Они были отправлены в Белоруссию для ремонта и технического обслуживания еще до того, как страну охватили массовые протесты.

Необходимо подчеркнуть, что 8 штурмовиков - это половина всей штурмовой авиации Болгарии, а также четверть от всех ее боевых самолетов.

Издание «Репортер» сообщило, что в Болгарии обеспокоены сложившейся ситуацией и переживают, что воздушные суда им могут так и не вернуть. Особенно в свете того, что в минувший четверг переизбранный Александр Лукашенко заявил о возможном закрытии границ, причем, не только с Польшей.

Ко всему, Болгария обеспокоена тем, что Минск разместил войска у границ Украины, Литвы, Латвии и Польши.

Переживания болгаров усугубляются тем, что белорусская сторона не объявляет даже возможные сроки передачи отремонтированных штурмовиков.

София ранее заключила договор на поставку восьми американских F-16 Block 70. Первые шесть самолетов будут переданы до конца 2023 года, оставшиеся два – лишь вначале 2024 года.

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