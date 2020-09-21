В США разработали сценарий войны Польши и Белоруссии

Авторы американского издания Military Watch смоделировали полномасштабный военный конфликт между Белоруссией и Польшей и пришли к выводу, что Варшава проиграет войну Минску в силу ряда причин.

На своем Youtube-канале издание разместило видеоролик, где оценен боевой потенциал и мощь каждого из указанных выше государств. По результатам сего анализа аналитики решили, что у Белоруссии есть все для того, чтобы разгромить польскую армию. Страна, в частности, располагает более мощными средствами противовоздушной обороны, а также лучшей боевой авиацией.

Кроме того, у Минска имеются залповые ракетные системы, позволяющие сокрушить противника очень быстро.

Стоящие на вооружении Белоруссии зенитно-ракетные комплексы С-300, "Бук" и "Тор" не оставляют Варшаве шанса в противостоянии, если оно из условной плоскости вдруг перейдет в реальную.