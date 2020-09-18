Более 20 кораблей ВМФ России заблокировали в Черном море суда НАТО

Более 20 кораблей ВМФ России заблокировали суда НАТО в Черном море.

Как сообщают Авиа.Про, силы МВФ России заблокировали в акватории Черного моря корабли НАТО, которые намеревались приблизиться к российским границам.

Так, появление трех военных кораблей стран-участниц Северо-Атлантического союза в непосредственной близости к российским границам на Черном море, принесло НАТО большие проблемы. Порядка 20 кораблей армии РФ двинулись им на перехват, деморализовав команды судов противника.

Как сообщается, подобный эффект возник из-за того, что Россия не предупреждала НАТО о конкретных действиях в случае их очередной провокации. Россияне вышли в море, чтобы выполнить практические действия в рамках учений «Кавказ-2020».

В конце концов, заблокированные суда потенциального противника утратили свою маневренность у границ России. По мнению журналистов, и дальнейшие попытки НАТО спровоцировать Россию, будут иметь для их моряков серьезные последствия.

Ранее американские СМИ сообщали о более активном патрулировании британских военных самолетов и кораблей у границ РФ, преследуя цель обнаружить слабину российской обороны.