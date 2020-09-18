WSJ: Запад обеспокоен контрактами России на поставку вакцины по всему миру

Западные эксперты обеспокоены тем, что Россия начала заключать контракты по продаже своей вакцины от коронавирусной инфекции по всему миру. Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal, передает портал ИноСМИ .

Сложившаяся ситуация опасна тем, что Россия сможет за счет своей вакцины увеличить влияние на внешнеполитической арене, склонив на свою сторону «сердца и умы незападных стран».

Сейчас уже более 20 стран ведут переговоры с Россией о закупке вакцины от COVID-19. Москва, считают западные аналитики, планирует провести кампанию по распространению своей вакцины за рубежом с целью сделать Россию основным игроком в глобальной гонке за лекарством от COVID-19. Даже название вакцины, отмечают на Западе, Россия выбрала такое же, как и у космического аппарата, который СССР удалось запустить раньше, чем США.

«Есть мнение, что вакцина поможет России завоевать сердца и умы незападных стран и усилит ее геополитическое влияние» - отметил бывший высокопоставленный российский дипломат и политический аналитик Владимир Фролов.

Отметим, вакцину от коронавируса у западных компаний планируют приобрести США, страны ЕС, Япония и Великобритания. А вот другие страны в основном выбирают российскую и китайскую сыворотки.

При этом ни США, ни Великобритания, ни страны ЕС пока не создали свою вакцину. Предположительно, они планируют получить ее до конца года, но пока никакой гарантии этому нет.