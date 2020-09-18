Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Сегодня, 11:20

Анна Лисова

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Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

В Сирии террористы могут совершить провокации с применением химического оружия, пишет «Красная Весна».

Источник сообщил, что эти действия террористы могут предпринять, чтобы потребовать смены легитимной власти и выведения с сирийских территорий российских военных. Россию они могут обвинить в потворстве военным преступникам.

Представители САР уже подготовили соответствующее экстренное обращение к Совбезу ООН.

Дамаск получил информацию о том, что боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Об этом «Русской Весне» только что рассказал осведомленный источник. Сообщается, что они могут действовать совместно с представителями связанной с террористами организации «Белые каски» под руководством иностранных кураторов. Химические вещества могут быть применены в атаках на объектах населенных пунктов Эриха и Бесамес провинции Идлиб.

Спецслужбы САР получили информацию о том, что к местам возможных провокаций уже прибыли съемочные группы организации «Белые каски». Чтобы максимально усилить общественный резонанс, боевики могут пойти на отравление детей, которые ранее были похищены в Сирии.

Если провокацию удастся устроить, что далее в адрес руководства Сирии и российского контингента прозвучат обвинения в нарушении норм международного права. Террористы потребуют смены власти и будут заявлять о необходимости вывода российских войск с территории Сирии.

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