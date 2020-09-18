Опубликовано видео удара по самой защищенной авиабазе США

Сегодня, 10:46

Анна Лисова

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Опубликовано видео удара по самой защищенной авиабазе США

Avia.pro опубликовал кадры нанесения воздушного удара по одной из самых защищенных военных баз США.

Эта стратегическая американская база находится под охраной средств ПВО, боевой авиации и кораблей ВМС США.

На видео запечатлен момент, когда боевой самолет, обойдя позиционные районы средств противовоздушной обороны, наносит ракетные удары по базе.

Стоит отметить, что данный ролик носит пропагандисткий характер. Тем не менее, по мнению экспертов, Китай действительно располагает ресурсами для проведения такой операции, используя для этих целей крылатые и межконтинентальные гиперзвуковые ракеты.

На данный момент самым слабым местом ВВС КНР является их высокая заметность для средств ПВО США. Но, тем не менее, Китай, при необходимости, может даже имеющимся в его распоряжении вооружением не только противостоять США, но и уничтожить американскую стратегическую базу.

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