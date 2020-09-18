Российские ВКС участвуют в масштабной операции в Сирии

Вчера, 21:46

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Российские ВКС участвуют в масштабной операции в Сирии

О крупной операции в сирийском Идлибе воздушно-космических сил РФ стало известно от представителя Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдеррахмана. По его заявлению, РФ 13 сентября нанесла ракетные и бомбовые удары по окрестностям Маарат ан-Наамана, территорию которых контролируют отряды боевиков «Исламская партия Туркестана» и «Воины Кавказа», сообщает «Инфорос».

Ливанские СМИ пестрят заголовками о том, что ВКС России провели в Сирии самую масштабную с 20 марта 2020 операцию. По информации ливанского информационного канала Al-Masdar, авиационные удары были осуществлены по средствам передвижения боевиков, а также по складам с военным имуществом террористической группировки и по их учебному центру. По информации арабского издания «Аш-Шарк аль-Аусат», боевики проводили по самолетам ВКС огонь из зенитных устройств, однако их огонь перекрывался российскими беспилотниками.

По предположениям некоторых арабских публичных обозревателей, такие массированные действия России в Идлибе являются отмщением за гибель российского генерала в провинции Дейр эз-Зор. Эксперты предполагают, что такие военные действия России являются вынужденными превентивными мерами в ответ на угрозу боевиков. 

Напоминаем, что террористические группировки «Комитета освобождения Сирии» ранее заявили о своем намерении использовать отравляющие вещества против мирного населения и в дальнейшем обвинить в последствиях руководство САР. Арабские СМИ сообщают, что ООН и Организация по запрещению химического оружия знали о готовящейся провокации, так как представители Сирии проинформировали ведомства о возможной угрозе жизни населению. Однако никаких пресекающих мер этими организациями принято не было.

На данный момент известно, что военное командование РФ вновь высказало претензии своим турецким партнерам по факту невыполнения ими своих прямых обязательств. Вследствие этого российская делегация объявила о временном прекращении совместного патрулирования северо-западных районов Сирии.

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