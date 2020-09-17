Жительница Мьянмы родила двухголового мальчика

16 сентября 29-летняя жительница Мьянмы Санда Мьин на восьмом месяце беременности родила ребенка с двумя головами. Мальчик появился на свет в клинике района Нейпьидо. При осмотре роженицы врачи обнаружили, что голова ребенка застряла в ее тазу. При этом не было никаких признаков аномалии. Поскольку у матери уже есть заболевание, ей было необходимо сделать кесарево сечение.

Сообщается, что мать чувствует после родов себя хорошо, а ребенок отправлен в специальное педиатрическое медучреждение.

Как выяснилось, сейчас младенец пребывает в реанимации и чувствует себя хорошо, за ним наблюдают врачи. Вес малыша составляет 2,5 килограмма. Сотрудник больницы утверждает, что новорожденного нельзя отнести к сиамским близнецам, так как у него один набор органов, а у сиамских близнецов, как правило, два комплекта внутренностей.

Отметим, что в 2001 году в Мьянме родились Мо Ма Ма Аунг и Мо Па Па Аунг, соединенные друг с другом в области бедра. Через год их успешно разделили путем хирургического вмешательства. В 2009 в штате Шан родился мальчик со сросшимися головами и одним сердцем. Этот случай называется дицефалией монозиготных сиамских родов, что является редким явлением.

Проблема сиамских близнецов заключается в невозможности положительного исхода их разделения.