Жительница Мьянмы родила двухголового мальчика

Сегодня, 13:37

Александр Зуев

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Жительница Мьянмы родила двухголового мальчика

16 сентября 29-летняя жительница Мьянмы  Санда Мьин на восьмом месяце беременности родила ребенка с двумя головами. Мальчик появился на свет в клинике района Нейпьидо. При осмотре роженицы врачи обнаружили, что голова ребенка застряла в ее тазу. При этом не было никаких признаков аномалии. Поскольку у матери уже есть заболевание, ей было необходимо сделать кесарево сечение.  

Сообщается, что мать чувствует после родов себя хорошо, а  ребенок отправлен в специальное педиатрическое медучреждение.  

Как выяснилось, сейчас младенец пребывает в реанимации и чувствует себя хорошо, за ним наблюдают врачи. Вес малыша составляет 2,5 килограмма. Сотрудник больницы утверждает, что новорожденного  нельзя отнести к сиамским близнецам, так как у него один набор органов, а у сиамских близнецов, как правило, два комплекта внутренностей. 

Отметим, что в 2001 году в Мьянме родились Мо Ма Ма Аунг и Мо Па Па Аунг, соединенные друг с другом в области бедра. Через год их успешно разделили путем  хирургического вмешательства. В 2009 в штате Шан родился мальчик со сросшимися головами и одним сердцем. Этот случай называется дицефалией монозиготных сиамских родов, что является редким явлением.

Проблема сиамских близнецов заключается в невозможности положительного исхода их разделения.

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