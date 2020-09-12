Раскрыта наглая схема обмана туристов в Абхазии

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Раскрыта наглая схема обмана туристов в Абхазии

Недавно, побывавший на курорте Абхазии российский турист, раскрыл схему дерзкого обмана, которому подвергают приезжих местные экскурсоводы. Как сообщает «Lenta.ru», при продаже экскурсий туристам, местные гиды умышленно не сообщают о дополнительных услугах, которые нужно будет оплатить во время экскурсии.

Примером обмана приезжих поделился в блоге Travel Maniac российский путешественник, прибывший для отдыха в Абхазию. По его словам, он купил тур к знаменитому озеру Рица, однако вопреки ожиданиям, его и других путешественников привезли на самую непримечательную смотровую площадку.

«Я сначала не поверил своим глазам. Хорошо, что у меня был буклет, который я достал и сверил ожидание/реальность. Вместо зеленых склонов гор и потрясающих пейзажей, запечатленных на буклете, нам достался какой-то совершенно другой вид», - поделился турист.

На вопрос гиду, почему ожидания отличаются от реальности экскурсовод ответил, что для того, чтобы увидеть озеро Рица с удачного ракурса, необходимо дополнительно заплатить за нужную смотровую площадку, и оплатить услуги водителя, который доставит туристов прямо к озеру. На обвинения в явном обмане гид никак не отреагировал, сказав, что «свою программу я выполнил в полном объёме». По словам российского блогера-путешественника, аналогичную схему провернул и дугой абхазский гид, когда туристы посещали дачу Сталина.

«Оказывается, посещение дачи Сталина — это значит погулять вокруг дачи, а чтобы зайти внутрь, надо заплатить отдельно», - рассказал турист в блоге.

По словам других путешественников, посетивших недавно Абхазию, по стране даже нельзя спокойно перемещаться на машине с российскими номерами.

«Нас постоянно останавливал патруль с целью наживиться и развести на деньги», - поделилась другая туристка.
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