ГБР Украины назвало причины потери Крыма.

16 сентября на сайте Государственного бюро расследований Украины появилась публикация на тему Крыма. В ней раскрываются основные причины и условия, которые помогли потере Крыма, а также развалу украинской армии.

Авторы публикации отмечают, что действия по дестабилизации армии берут свое начало еще в 2012 году и продолжались вплоть до февраля 2014 года.

В ГБР в первоочередной причиной называют «преступное сокращение» вооруженных сил. По данным ведомства, за эти годы личный состав с 240 тыс. человек уменьшился до 162 тыс. К тому же в 2013 году в стране вполовину сократилось сотрудников военкоматов.

Третьей причиной в ГБР видят уничтожение систем ПВО в Крыму: сначала они перешли к ВМС Крыма, а оно, в свою очередь, - «на сторону врага».

Кроме этих причин правоохранители заявляют о незаконных оргизменениях в стратегических документах:

«Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины».

Была еще одна причина - пятая - когда не предпринимались никакие меры реагирования на внешние угрозы. Разведка доносила, что готовится операция на Крым, однако «не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма».

В 2014 году Крым вновь вернулся в состав России - по итогам референдума. Тогда 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение. Киев до сих пор отказывается признавать итоги голосования и намеревается Крым вернуть.