Неизвестная система РЭБ сожгла систему управления американского вертолета AH-64 Apache

В Сирии совершил аварийную посадку американский ударный вертолет AH-64 Apache, передает Аvia.pro .

Американцы планировали задействовать этот вертолет для того, чтобы поддержать военный патруль. Но неизвестная система РЭБ, которая, предположительно, могла быть развернута на авиабазе Камышлы, сожгла системы и электронные компоненты ударного вертолета AH-64 Apache.

Поэтому вертолет пришлось срочно посадить. Чудом вертолет не разбился, но все же получил некоторые повреждения, поскольку почти все его системы управления отказали.

Эксперты отмечают, что вертолет мог попасть в зону действия РЭБ «Красуха-4». У этого комплекса есть возможности не только «сбить» беспилотник, но и лишить управления вертолет или самолет.

Поскольку доказать, что система РЭБ «Краснуха» воздействовала на американский вертолет, невозможно, то США не спешат с обвинениями в адрес России касательно проблем с AH-64 Apache.